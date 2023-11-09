Fenomen Esin Çepni, 10 gün önce kendisini aldattığı görüntüleri ifşa ettiği Bilal Hancı ile evliliğinin detayları sevilenleri tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında ise Esin Çepni ve Bilal Hancı boşandı mı? Neden, ne zaman boşandı? soruları araştırıldı.

Esin Çepni ve Bilal Hancı boşandı mı? Neden, ne zaman boşandı?

Esin Çepni, 10 gün önce 2 yıllık eşi fenomen Bilal Hancı'nın bir eğlence mekanında kendisini aldattığı görüntüleri ifşa etti. İkilinin sevenleri ise Esin Çepni ve Bilal Hancı boşandı mı? Neden, ne zaman boşandı? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

ESİN ÇEPNİ VE BİLAL HANCI BOŞANDI MI?

Fenomen Esin Çepni, 10 gün önce kendisini aldattığı görüntüleri ifşa ettiği Bilal Hancı ile boşandı. Takipçilerine seslenen Çepni, "Bana ifşalarını göndermeyin, herkes kendine yakışanı yaşasın" dedi. Yayınladığı videolarla tanınan Esin Çepni, film galası için Trabzon'a giden eşi Bilal Hanı'nın gittiği eğlence mekanında bir kadınla öpüştüğü görüntüleri gördü. Takipçilerinin gönderdiği videoyla aldatıldığını öğrenen Çepni, Hancı'nın kadınla samimi görüntülerini ifşa ederek "Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın" demişti. Hancı ise hatasını kabul ederek özür dileyip 2. bir şans istedi ancak evliliklerini kurtaramadılar.

2 yıllık evliliği biten Esin Çepni, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bilal Hancı ile evliliğim sona ermiştir. Artık lütfen bilmediğim başka mekanlardaki ifşaları bana göndermeyin. Herkes kendine yakışanı yaşasın" dedi.

NE OLMUŞTU?

2021 yılında Kafalar Grubu'nun üyesi Bilal Hancı ile nikah masasına oturan Esin Çepni, Instagram hesabından eşinin kendisini aldattığı ihanet görüntüsünü ifşa etmişti. Ulu orta yaşanan ihanetin acısı sessizce çekmeyeceğini söyleyen Çepni, katıldığı programda eşiyle arasında kültür farklılıkları olduğunu bir süredir sorunlar yaşadıklarını söylemişti.

İhanet görüntüsünün ardından Çepni'ye çiçek göndererek özür dileyen Bilal Hancı ise "Yaklaşık 3 yıldır Esin'le birlikteliğimiz vardı bunun 1 yılı sevgili 2 yılı da evlilikle geçti. Geçen sene de bir sürece girmiştik ancak sevgi bağımız olduğunu düşünerek tekrar bir araya geldik. Barıştıktan sonra 14 aydır kesintisiz sorun yaşamadan bugünlere kadar geldik. Bir süredir boşanma sürecindeydik. 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hakim boşanma kararımızı verdi. Öncelikle Esin'den, ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem, arkadaşlarımdan ve Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan dolayı çok üzgün ve pişmanım" demişti. Hancı özür açıklamasının ardından Esin Çepni'den evliliklerini kurtarmak için 2. bir şans istemiş ancak kabul edilmemişti.