Esin Çepni kimdir, kaç yaşında, ailesi kimdir? Bilal Hancı eşi Esin Çepni kim? Kafalar grubu üyeleri arasında yer alan ve çıkardığı şarkılarla tanınan Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'nin paylaşımları sosyal medya gündemine oturdu. Eşinin kendisini aldatma görüntülerini yayınlayan Esin Çepni'nin kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Esin Çepni kimdir, kaç yaşında, ailesi kimdir?

Esin Çepni kimdir, kaç yaşında, ailesi kimdir? Kafalar grubu üyelerinden olan Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu. Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Çepni,"Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim" dedi. Peki, Esin Çepni kimdir?

ESİN ÇEPNİ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Esin Çepni 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü ve gençliği İstanbul'da geçen Esin Çepni güzellik ve makyaj konularında içerikler üretiyor. Sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunan Çepni, Kafalar adlı YouTube kanalıyla ünlenen Bilal Hancı ile 2021 yılında evlenmişti.

BİLAL HANCI ESNİ ÇEPNİ OLAYI NEDİR?

Eşinin kendisini aldatma görüntülerini yayınlayan Çepni "Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız, diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…" dedi.

Daha sonra ağladığı bir videosunu paylaşan Esin Çepni "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim" notunu düştü.

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