Sosyal medya Esin Çepni'nin yayınladığı görüntülere kilitlendi. Kafalar grubunun üyesi olan Bilal Hancı ile bir süredir evli olan Çepni, eşinin kendisini aldattığı görüntüleri paylaştı. Peki, Esin Çepni kimdir? Bilal Hancı eş Esin Çepni kim?

Herkesin 'Kafalar' kanalından tanıdığı, bir dönem kışkırtma videolarıyla gündemden düşmeyen üçlünün en büyükleri Bilal Hancı, bugün eşi Esin Çepni'nin yaptığı bir paylaşımla gündemi sarstı. Esin Çepni kimdir? Bilal Hancı eş Esin Çepni kim?

BİLAL HANCIEŞ ESİN ÇEPNİ KİM?

Sosyal medya fenomeni Esin Çepni 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü ve gençliği İstanbul'da geçen Esin Çepni güzellik ve makyaj konularında içerikler üretiyor. Sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunan Çepni, Kafalar adlı YouTube kanalıyla ünlenen Bilal Hancı ile 2021 yılında evlenmişti.

Eşinin kendisini aldatma görüntülerini yayınlayan Çepni "Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız, diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…" dedi.

Daha sonra ağladığı bir videosunu paylaşan Esin Çepni "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim" notunu düştü.