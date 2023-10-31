Esin Çepni kimdir? 2. Sayfa konuğu Esin Çepni kaç yaşında, nereli? Esin Çepni biyografisi!

2. Sayfa programının konuğu Esin Çepni Esin Çepni oldu. Canlı yayına konuk olan Oyuncu Esin Çepni kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa konuğu Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli?

Esin Çepni Esin Çepni Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Oyuncu Esin Çepni kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. 2. Sayfa konuğu Esin Çepni kimdir? Esin Çepni Esin Çepni kaç yaşında, nereli? Esin Çepni biyografisi! 2. Sayfa konuğu Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli? Esin Çepni biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ESİN ÇEPNİ KİMDİR?

Esin Çepni, 24 Temmuz 1993 doğdu ve İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2021 yılında Bilal Hancı ile dünya evine girmiştir. Esin Çepni lisanslı makyaj uzmanlığı yapmaktadır. Esin Çepni, 8 Şubat 2016 tarihinde TV8 ekranlarında yeni yarışmacılarıyla yeniden ekranlara gelen İşte Benim Stilim adlı yarışmada yer aldı. Esin Çepni 26 Temmuz 2021 tarihinde Bilal Hancı ile dünya evine girmiştir.