Eşim Benzerim Yok yeni bölüm İZLE! 17 Ağustos Eşim Benzerim Yok CANLI YAYIN!

Eşim Benzerim Yok canlı yayın linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Eşim Benzerim Yok hafta içi her gün Fox Tv ekranlarında yayınlanmaktadır. Birbirinden iddialı yarışmacının yarıştığı Eşim Benzerim Yok programının canlı izleme linki araştırılıyor. Eşim Benzerim Yok canlı izleme linki merak konusu oldu. İşte, 17 Ağustos Eşim Benzerim Yok canlı izleme linki!

EŞİM BENZERİM YOK PROGRAMININ KONUSU NE?

12 yarışmacı, 10 hafta boyunca sürprizlerle dolu bir evde büyük ödülü kazanmak için yetenek, zeka ve stratejilerini yarıştıracak, yarışmadan heyecan hiç eksik olmayacak.

Günlerinin yaklaşık 8 saatini sürprizlerle dolu evde geçirecek olan yarışmacıların yarışmayı kazanmak için iyi yemek yapmaları, yetenekli olmaları veya zeka oyunlarında galip gelmeleri yeterli olmayacak, aynı zamanda haftanın 5. gününde gerçekleşecek elemeleri de başarıyla atlatmaları gerekecek. Bu da yalnızca yetenek ve zeka değil; aynı zamanda rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmeyi, doğru ittifakları kurmayı ve rakiplerle doğru ilişkiler kurmayı gerektirecek. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın ödülüne sahip olabilecekken, yarışmanın kazananı da büyük para ödülünün sahibi olacak.

EŞİM BENZERİM YOK CANLI İZLE!

Eşim Benzerim Yok yarışmasının yeni bölümü merak konusu oldu. Eşim Benzerim Yok hafta içi her gün saat 14.30'da Fox Tv ekranlarında yayınlanmaktadır.