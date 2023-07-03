Fox Tv'nin yeni yarışması Eşim Benzerim Yok ilk bölümüyle ekranlara geldi. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy'un üstlendiği Eşim Benzerim Yok'un yarışmacı kadrosu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Eşim Benzerim Yok konusu ve yarışmacıları araştırılmaktadır. Peki, Eşim Benzerim Yok yarışmacıları kimler? Eşim Benzerim Yok yarışmacı kadrosu! Eşim Benzerim Yok konusu ne? Detaylar haberimizde...

EŞİM BENZERİM YOK HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Eşim Benzerim Yok her Pazartesi saat 16.00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanacaktır.

EŞİM BENZERİM YOK YARIŞMACILARI!

Kızlar : Güneş, Öykü, Dilara, Ceren, Ayda, Gülcan

Erkekler: Anıl Can, Oğuzhan, Murat, Burak, Soner, Yağız

EŞİM BENZERİM YOK KONUSU NE?

Günlerinin yaklaşık 8 saatini sürprizlerle dolu evde geçirecek olan yarışmacıların yarışmayı kazanmak için iyi yemek yapmaları, yetenekli olmaları veya zeka oyunlarında galip gelmeleri yeterli olmayacak, aynı zamanda haftanın 5. gününde gerçekleşecek elemeleri de başarıyla atlatmaları gerekecek. Bu da yalnızca yetenek ve zeka değil; aynı zamanda rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmeyi, doğru ittifakları kurmayı ve rakiplerle doğru ilişkiler kurmayı gerektirecek.