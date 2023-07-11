Eşim Benzerim Yok programı haftaiçi her gün Fox Tv'de ekranlara gelmektedir. Eşim Benzerim Yok yarışmacılarından Yağız merak konusu oldu. Peki, Eşim Benzerim Yok Yağız kimdir? Yağız Bektik sevgilisi kim? Yağız Bektik kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Fox Tv'nin yeni yarışması Eşim Benzerim Yok yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Birbirinden farklı yarışmacıların yer aldığı Eşim Benzerim Yok hafta içi her gün izleyicisiyle buluşmaktadır. Yarışmacılardan Yağız Bektik'in hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Eşim Benzerim Yok yarışmacılarından Yağız araştırılmaktadır. Peki, Eşim Benzerim Yok Yağız kimdir? Yağız Bektik sevgilisi kim? Yağız Bektik kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

EŞİM BENZERİM YOK YAĞIZ KİMDİR?

Eşim Benzerim Yok yarışmacılarından Yağız, 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yağız Bektik, Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Sosyal medyaya çektiği videolarla adından söz ettiren Yağız Bektik, TikTok'ta 1,3 milyon takipçisi bulunmaktadır.

EŞİM BENZERİM YOK YAĞIZ İNSTAGRAM HESABI!

Yağız Bektik'in İnstagram'da @yagizbektik kullanıcı adıyla 256 bin takipçisi bulunmaktadır.