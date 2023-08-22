Fox Tv ekranlarında yer alan programı yayınlandığı günden beri dikkat çekiyor. Programın izleyicileri ise ekranlarda göremeyince arama motorlarında Eşim Benzerim Yok programı neden yok, bitti mi? 22 Ağustos Eşim Benzerim Yok final mi yaptı? sorularını araştırdı.

12 yarışmacı, 10 hafta boyunca sürprizlerle dolu bir evde büyük ödülü kazanmak için yetenek, zeka ve stratejilerini yarıştıracak, yarışmadan heyecan hiç eksik olmayacak. Fox ekranlarında yayınlanan Eşim Benzerim Yok programı neden yok, bitti mi? 22 Ağustos Eşim Benzerim Yok final mi yaptı?

EŞİM BENZERİM YOK NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan program artık YouTube platformu üzerinden yayınlanacak.

EŞİM BENZERİM YOK KONUSU NE?

Günlerinin yaklaşık 8 saatini sürprizlerle dolu evde geçirecek olan yarışmacıların yarışmayı kazanmak için iyi yemek yapmaları, yetenekli olmaları veya zeka oyunlarında galip gelmeleri yeterli olmayacak, aynı zamanda haftanın 5. gününde gerçekleşecek elemeleri de başarıyla atlatmaları gerekecek. Bu da yalnızca yetenek ve zeka değil; aynı zamanda rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmeyi, doğru ittifakları kurmayı ve rakiplerle doğru ilişkiler kurmayı gerektirecek.