FOX TV ekranlarının popüler yarışma programlarından biri olan Eşim Benzerim Yok programında Kardelen öne çıkıyor. Güzelliğiyle büyüleyen yarışmacı merak konusu oldu. Peki, Eşim Benzerim Yok Kardelen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu yaptığı Eşim Benzerim Yok FOX ekranlarında yayınlanıyor. Birbirinden güzel yarışmacıların olduğu yarışmada Kardelen ilgi odağı oldu. Seyirciler Eşim Benzerim Yok Kardelen kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar…

EŞİM BENZERİM YOK KARDELEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kardelen Toprak, 19 Eylül 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Başak burcu olan Toprak, şu an itibarıyla 24 yaşındadır. Kendisi İstanbul'da ikamet etmektedir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarıdır. Sağlıklı bir beslenme tarzını benimseyen ve düzenli spor yapan Toprak, aynı zamanda fiziksel görünümüne de özen göstermektedir. Boyu 1.78 metredir ve 55 kilo ağırlığındadır. Üstelik kendi modellik kariyerini yönettiği bir markası da bulunmaktadır.