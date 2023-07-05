Eşim Benzerim Yok programının yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eşim Benzerim Yok yarışmacılarından Güneş kimdir merak konusu oldu. Peki, Eşim Benzerim Yok Güneş kim? Güneş Gül kaç yaşında, nereli? Eşim Benzerim Yok Güneş İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Eşim Benzerim Yok programı Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluştu. Yeni programının yarışmacıları kimler merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından programda yer alan yarışmacılardan Güneş'in hayatı araştırılmaktadır. Peki, Eşim Benzerim Yok Güneş kim? Güneş Gül kaç yaşında, nereli? Eşim Benzerim Yok Güneş İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

EŞİM BENZERİM YOK GÜNEŞ KİM?

Eşim Benzerim Yok programının yarışmacılarından Güneş kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Güneş Gül, 26 yaşında hem öğretmen hem fenomenlik yapmaktadır. TikTok'ta çektiği videolarla adından söz ettiren Güneş'in, 885 bin takipçisi bulunmaktadır.