Eşim Benzerim Yok programının dikkat çeken ismi Elzem hakkında merak edilenler araştırılıyor. Elzem'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve sevgilisinin kim olduğu konuları gündemde. Ayrıca Elzem'in Instagram hesabı da merak konusu. Elzem hakkında tüm detaylar ve güncel bilgiler haberimizde.

Eşim Benzerim Yok programı hafta içi her gün Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Sevilen yarışmanın sunuculuğunu Burcu Esmersoy gerçekleştirmektedir. 12 yarışmacının 10 hafta boyunca mücadele edeceği yarışma, yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Her hafta yeni bir yarışmacının dahil olduğu Eşim Benzerim Yok programında yer alan yarışmacılardan Elzem izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Elzem'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Eşim Benzerim Yok Elzem kimdir, kaç yaşında? Elzem sevgilisi kim? Eşim Benzerim Yok Elzem İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

EŞİM BENZERİM YOK ELZEM KİMDİR?

Eşim Benzerim Yok yarışmasında yer alan Elzem'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Elzem Nehir, Aydın'da dünyaya gelmiştir. Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle adından söz ettiren Nehir, TikTok'ta 43 bin takipçiye sahiptir. Eşim Benzerim Yok programının iddialı yarışmacıları arasında yer alan Elzem Nehir, İstanbul'da yaşamaktadır.

EŞİM BENZERİM YOK ELZEM İNSTAGRAM HESABI!

Eşim Benzerim Yok Elzem Nehir, İnstagram'da @elzemnehirr kullanıcı adıyla 13 bin takipçiye sahiptir.

EŞİM BENZERİM YOK PROGRAMININ KONUSU NE?

12 yarışmacı, 10 hafta boyunca sürprizlerle dolu bir evde büyük ödülü kazanmak için yetenek, zeka ve stratejilerini yarıştıracak, yarışmadan heyecan hiç eksik olmayacak.

Günlerinin yaklaşık 8 saatini sürprizlerle dolu evde geçirecek olan yarışmacıların yarışmayı kazanmak için iyi yemek yapmaları, yetenekli olmaları veya zeka oyunlarında galip gelmeleri yeterli olmayacak, aynı zamanda haftanın 5. gününde gerçekleşecek elemeleri de başarıyla atlatmaları gerekecek. Bu da yalnızca yetenek ve zeka değil; aynı zamanda rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmeyi, doğru ittifakları kurmayı ve rakiplerle doğru ilişkiler kurmayı gerektirecek. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın ödülüne sahip olabilecekken, yarışmanın kazananı da büyük para ödülünün sahibi olacak.