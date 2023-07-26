Birbirinden farklı karakterlerde olan 12 fenomenin bir evde büyük ödülü kazanmak için yarıştığı eğlenceli ve dikkat çeken programda en dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Dilara kitlesini burada büyütmeyi başardı. Peki, Eşim Benzerim Yok Dilara elendi mi? Neden yok?

EŞİM BENZERİM YOK DİLARA ELENDİ Mİ?

Haftanın 5. günü yani Cuma günleri düzenlenen elemelerde en düşük puana sahip yarışmacının elendiği bilinmektedir. Dilara ise elenmemiş olmasına rağmen gözükmemesi insanların neden ayrıldı? veya neden yok? gibi sorularına sebep olmaktadır. Dilara veya yarışma programı Eşim Benzerim Yok tarafından konuya dair bir açıklama görülmemektedir. Bu nedenle Dilara'nın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya ara verdiği ve yüksek ihtimalle devam edeceği düşünülüyor. Konuyla ilgili taraflardan bir açıklama geldiği takdirde sizlere paylaşılacaktır.

EŞİM BENZERİM YOK DİLARA NEDEN YOK?

Eşim Benzerim Yok yarışma programında yarışan ve izleyiciler tarafından sevilen Dilara'nın son bölümlerde gözükmemesi, izleyicilerin neden yok veya neden ayrıldı sorularına sebep oldu. Programda yarışmacılar bir eve kapatılarak, farklı karakterlerde yarışarak büyük ödülü kazanmaya çalışıyorlar. Programda en düşük puana sahip yarışmacının her Cuma günü elemelerde elendiği biliniyor. Dilara'nın neden yok olduğuna dair program veya yarışmacı tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, bazı iddialar ortaya atılmış durumda. İddialara göre, Dilara sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya ara vermiş olabilir. Ancak bu iddiaların doğruluğu hakkında kesin bir bilgi yok.