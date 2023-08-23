Eşim Benzerim Yok CANLI İZLE! 23 Ağustos Eşim Benzerim Yok yeni bölüm İZLE!

Eşim Benzerim Yok programında birbirinden iddialı yarışmacı birincilik için yarışıyor. Fox Tv ekranlarında yayınalanan Eşim Benzerim Yok yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Eşim Benzerim Yok canlı izleme linki araştırılıyor. İşte, Eşim Benzerim Yok yeni bölüm izleme linki!

EŞİM BENZERİM YOK KONUSU NE?

Günlerinin yaklaşık 8 saatini sürprizlerle dolu evde geçirecek olan yarışmacıların yarışmayı kazanmak için iyi yemek yapmaları, yetenekli olmaları veya zeka oyunlarında galip gelmeleri yeterli olmayacak, aynı zamanda haftanın 5. gününde gerçekleşecek elemeleri de başarıyla atlatmaları gerekecek. Bu da yalnızca yetenek ve zeka değil; aynı zamanda rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmeyi, doğru ittifakları kurmayı ve rakiplerle doğru ilişkiler kurmayı gerektirecek.

EŞİM BENZERİM YOK CANLI İZLE!

Fox Tv ekranlarında yayınlanan program artık YouTube platformu üzerinden saat 11.00'da yayınlanacak.