Eşim Benzerim Yok CANLI İZLE! 14 Ağustos Eşim Benzerim Yok yeni bölüm FULL İZLE!

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Eşim Benzerim Yok yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Eşim Benzerim Yok programının yeni bölüm izleme linki merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Eşim Benzerim Yok canlı izle araştırılmaktadır. İşte, Eşim Benzerim Yok canlı yayın!

EŞİM BENZERİM YOK KONUSU NE?

Günlerinin yaklaşık 8 saatini sürprizlerle dolu evde geçirecek olan yarışmacıların yarışmayı kazanmak için iyi yemek yapmaları, yetenekli olmaları veya zeka oyunlarında galip gelmeleri yeterli olmayacak, aynı zamanda haftanın 5. gününde gerçekleşecek elemeleri de başarıyla atlatmaları gerekecek. Bu da yalnızca yetenek ve zeka değil; aynı zamanda rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmeyi, doğru ittifakları kurmayı ve rakiplerle doğru ilişkiler kurmayı gerektirecek.

EŞİM BENZERİM YOK CANLI İZLE!

Eşim Benzerim Yok yarışması hafta içi her gün Fox Tv ekranlarında saat 14.30'da yayınlanmaktadır.