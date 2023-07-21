Fox Tv ekranlarında yayınlanan Eşim Benzerim Yok programı heyecanla takip ediliyor. 12 yarışmacı, 10 hafta boyunca sürprizlerle dolu bir evde büyük ödülü kazanmak için yetenek, zeka ve stratejilerini yarıştıracak, yarışmadan heyecan hiç eksik olmayacak. Peki, Eşim Benzerim Yok Burak kimdir? Eşim Benzerim Yok yarışmacısı Burak Nebioğlu kaç yaşında, mesleği ne? Burak Nebioğlu instagram hesabı nedir?

Eşim Benzerim Yok Burak kimdir? Eşim Benzerim Yok yarışmacısı Burak Nebioğlu kaç yaşında, mesleği ne? Burak Nebioğlu instagram hesabı nedir? araştırılıyor. Burcu Esmersoy'un sunumuyla "Eşim Benzerim Yok" çok yakında FOX ekranlarında izleyici ile buluştu. Merak edilenler arasında ise Eşim Benzerim Yok Burak kimdir? Eşim Benzerim Yok yarışmacısı Burak Nebioğlu kaç yaşında, mesleği ne? soruları yer aldı.

EŞİM BENZERİM YOK BURAK KİMDİR?

Eşim Benzerim Yok yarışmacısı olan Burak, 28 yaşındadır. Boks eğitmeni olan yarışmacı instagram hesabında 8.525 takipçiye sahip.

BURAK NEBİOĞLU İNSTAGRAM HESABI NE?

Burak Nebioğlu'nun instagram hesabı "buraknebiogluu" kullanıcı adıyla yer alıyor.

EŞİM BENZERİM YOK HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Eşim Benzerim Yok her Pazartesi saat 16.00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanacaktır.

EŞİM BENZERİM YOK KONUSU NE?

Günlerinin yaklaşık 8 saatini sürprizlerle dolu evde geçirecek olan yarışmacıların yarışmayı kazanmak için iyi yemek yapmaları, yetenekli olmaları veya zeka oyunlarında galip gelmeleri yeterli olmayacak, aynı zamanda haftanın 5. gününde gerçekleşecek elemeleri de başarıyla atlatmaları gerekecek. Bu da yalnızca yetenek ve zeka değil; aynı zamanda rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmeyi, doğru ittifakları kurmayı ve rakiplerle doğru ilişkiler kurmayı gerektirecek.