Eşim Benzerim Yok yarışmasının yeni bölümü sonrasında Ayda Kutay elendi mi? sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Ayda Kutay araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Eşim Benzerim Yok Ayda Kutay elendi mi? Ayda Kutay yarışmadan ayrıldı mı? İşte detaylar...

FOX TV'nin yeni yarışması Eşim Benzerim Yok haftaiçi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Fenomen isimlerin yarıştığı Eşim Benzerim Yok yeni bölümü merak konusu oldu. Eşim Benzerim Yok yarışmasına veda eden isim araştırılmaktadır. Peki, Eşim Benzerim Yok Ayda Kutay elendi mi? Ayda Kutay yarışmadan ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

EŞİM BENZERİM YOK AYDA KİM?

Eşim Benzerim Yok programının yarışmacıların Ayda'nın hayatı merak konusu oldu. Ayda Kutay, 14 Şubat 1998yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kültür Üniversitesi Sivil Havacılık bölümünden mezun olmuştur. Sosyal medyada çektiği içeriklerle tanınan Kutay'ın, TikTok'ta 3,6 milyon takipçisi bulunmaktadır.