Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Esil Kaya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Esil Kaya sevgilisi var mı? Miss Turkey Esil Kaya evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Esil Kaya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Esil Kaya sevgilisi var mı? Miss Turkey Esil Kaya evli mi? Detaylar haberimizde…

ESİL KAYA SEVGİLİSİ VAR MI?

Miss Turkey yarışmasında son 20 finalistinden biri olan Esil Kaya, 19 yaşındadır. Beyken Üniversitesi'nde Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde 2. sınıf öğrencisidir. Esil Kaya, @esiilkaya kullanıcı adıyla 1.571 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY ESİL KAYA EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Esil Kaya'nın evli olmadığı bilinmektedir.