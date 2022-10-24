Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacağını duyurdu. Bu haberin ardından sosyal yardımdan kimlerin yararlanacağı merak konusu oldu. Peki, Eşi vefat eden kadınlara yapılacak konut yardımı nedir, başvuru nereden yapılır? Eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL konut desteği başvuru şartları ne? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini belirtti. Yanık, "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz" dedi. Yapılacak sosyal yardımdan kimlerin yararlanacağı merak konusu oldu. Eşi vefat eden kadınlara yapılacak konut yardımının detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Eşi vefat eden kadınlara yapılacak konut yardımı nedir, başvuru nereden yapılır? Eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL konut desteği başvuru şartları ne? Detaylar haberimizde...

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA YAPILACAK KONUT YARDIMI NEDİR, NEREDEN YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacağını duyurdu. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında belediyeler ve illerdeki hayırseverlerle iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Bakan Yanık, detayları şu şekilde paylaştı: "Eşi vefat etmiş ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık olarak konut başına 300 bin TL destek verirken, ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz."

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA 300 BİN TL KONUT DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NE?

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmak

Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak,

Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek,

Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak gerekecek.

