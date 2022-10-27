Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacağını duyurdu. Bu haberin ardından sosyal yardımdan kimlerin yararlanacağı merak konusu oldu. Peki, Eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL destek nedir, şartları neler? Eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL konut desteğine başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat eden ve 18 yaşından küçük 3 çocuğu bulunan kadınlara verilecek 300 bin liralık konut desteğinin detaylarını açıkladı. 80 metrekare yapılacak konutlar toplamda 2 bin 23 adet olacak. Konutların mülkiyeti ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na ait olacak. Eşi vefat eden kadınlara yapılacak konut yardımının detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL destek nedir, şartları neler? Eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL konut desteğine başvuru nereden, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA 300 BİN TL KONUT DESTEĞİ NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacağını duyurdu. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında belediyeler ve illerdeki hayırseverlerle iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Bakan Yanık, detayları şu şekilde paylaştı: "Eşi vefat etmiş ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık olarak konut başına 300 bin TL destek verirken, ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz."

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA KONUT DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmak

Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak,

Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek,

Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak gerekecek.



KONUT SAYISI 2 BİN 23 OLACAK

Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu kadınlara 2 bin 23 adet konut verilecek. Toplamda 607 milyon TL bütçesi ile hane başına 300 bin TL destek verilecek. İhtiyaç duyulan konut başına 300 bin liralık kaynak belediyelerden sağlanacak.

- İKİ YÖNTEM VAR

Destek kapsamında eşi vefat eden kadına verilecek destek konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek.

- KONUTLAR 80 METREKARE OLACAK

Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek.

İLK DESTEK BU 4 İLDE BAŞLAYACAK

Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.