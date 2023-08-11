İstanbul'da Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, tartıştığı kocası Yunus Yıldırım tarafından 32 kez bıçaklandı. Genç kadın yoğun bakıma alınırken kendini ihbar eden Yunus Yıldırım ise ekipler tarafından alındı. Peki, Eşi tarafından bıçaklanan Youtuber'ın sor durumu ne? Youtuber Merve Veziroğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bıçaklı saldırının ardından Eşi tarafından bıçaklanan Youtuber'ın sor durumu merak ediliyor. İstanbul Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), kocası Yunus Yıldırım tarafından 32 yerinden bıçaklandı. Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kendini ihbar eden koca ise gözaltına alınmıştı. Peki, Eşi tarafından bıçaklanan Youtuber'ın sor durumu ne? Youtuber Merve Veziroğlu'nun sağlık durumu nasıl?

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN YOUTUBER'IN SOR DURUMU NE?

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz olay günü hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi. Şok geçiren Yavuz, "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." Dedi. Daha sonrasında konuya ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Bu nedenle yoğun bakımdan sonra sürecin nasıl devam ettiği bilinmemekte.