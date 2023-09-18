Eşi içeride ifade verdiği sırada talihsiz adamı karakolun önünde öldüresiye dövdüler

Batman'da Mehmet Mahsun Aytekin ve eşi Sema Aytekin, 2 yıl önce kiraladıkları atıl durumdaki iş yerini kendi çabalarıyla güzel bir işletme haline getirmeyi başardı. Tam emeklerinin karşılığını almaya başlayan çift, kira sözleşmeleri olmasına rağmen mülk sahibinin "Burayı hemen boşaltacaksınız" demesiyle neye uğradığını şaşırdı. Bu talebi geri çeviren çift, iddiaya göre daha sonra tehditler almaya başladı.

"İŞ YERİMİZİ BASIP BİZİ TEHDİT ETTİ"

Mülk sahibinin defalarca iş yerini bastığını öne süren Sema Aytekin, "Biz burayı aldığımızda burası atıl durumdaydı. İnsanüstü çabamızla burayı kentin gözde işletmelerinden biri haline getirmeyi başardık. Bizim bu çabamızı yok sayan mülk sahip gelip işletmeyi boşaltmamızı istedi. Biz de 'Kira sözleşmemiz devam ediyor' diyerek bu talebini reddettik. Ne olduysa bundan sonra oldu. Mülk sahibi bizi sürekli tehdit etmeye, iş yerimizi basmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDE BÜTÜN GÖRÜNTÜLER MEVCUT"

Olayın yaşandığı akşam da çalışanlarından birinin işletmeden çıktığı sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından önünün kesilmeye çalışıldığını ifade eden Aytekin, "Çalışanımız aracın kapılarını kapatarak olay yerinden kaçıyor. Bu şahıslar da araçla onu takip ediyorlar. Biz de daha sonra bunu haber alarak polis karakoluna şikayete gittik. Ben içeride ifade verdiğim sırada eşimi polis karakolunun önünde dövüyorlar. Elimizde bütün görüntüler mevcut. Olayın peşini bırakmayacağız. Ucu kime dokunursa dokunsun sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

KOCASI KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Eşi içeride ifade verdiği sırada polis karakolunun önünde uğradığı saldırı sonrası kanlar içerisinde kalan Mehmet Mahsun Aytekin, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışmalarına hız verdi.