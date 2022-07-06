Esfender Korkmaz kimdir? Esfender Korkmaz kaç yaşında, nereli? Esfender Korkmaz hayatı nedir?

Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Kars-Ardahan ve Iğdır Kalkınma Vakfı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı'nda Başkanlık görevinde bulundu. Peki, Esfender Korkmaz kimdir? Esfender Korkmaz kaç yaşında, nereli? Esfender Korkmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ESFENDER KORKMAZ KİMDİR?

Esfender Korkmaz, 15 Mart 1940'ta Ardahan Çıldır'da doğdu. Babasının adı Mihrali, annesinin adı Ceylan'dır.

Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını aynı fakültede tamamladı. Fransa'da UNESCO nezdinde eğitim ekonomisi konusunda araştırmalarda bulundu. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1980'de doçent, 1988'de profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Dekanı olarak görev yaptı.

İstanbul Üniversitesi'nde iki defa senato üyeliğinde bulundu. Aynı Fakülte'de Maliye Bölüm Başkanlığı ve Bütçe Mali Planlama Dalı Başkanlığı yaptı.

Günaydın Grubunda danışman olarak çalıştı.

Değişik gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Kars-Ardahan ve Iğdır Kalkınma Vakfı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı'nda Başkanlık görevinde bulundu.

Çok sayıda bilimsel makalesinin yanı sıra on kitabı yayınlandı.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde CHP'den İstanbul Milletvekili seçildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı.

İyi düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen Korkmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

BASILMIŞ KİTAPLARI

İktisadi gelişme ve Mali Sistem

Ekonomide Riskler … Kur riski

Yüksek öğrenim kurumlarının bölgeler arası gelişme farklılıkları açısından önemi ve işlevleri (Araştırma)

Mikro kredi modeli yoluyla yoksulluğun azaltılması

İstanbul Örneği (Proje koordinatörü)

Türkiye'de yolsuzluğun sosyo – ekonomik nedenleri, etkileri ve çözüm önerileri (Araştırma )

Yolsuzluğa bakış: İstanbul Örneği (Araştırma )

Kriz Geliyorum Dedi (Gözcü yazıları)

Zengin Devlet – Fakir Millet (Gözcü yazıları)

Ekonomi Vurgun Yedi (Gözcü yazıları)

Küreselleşme Sürecinde Ulusal Kalkınma