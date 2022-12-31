O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konuklarından Eser Yenenler merak konusu oldu. Peki, Eser Yenenler saçı protez mi? Eser Yenenler saç mı ektirdi? Eser Yenenler saçını ektirdi mi? İşte detaylar...

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel her sene olduğu gibi bu sene de 31 Aralık akşamı izleyicisi ile buluştu. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konuklarından Eser Yenenler merak konusu oldu. Peki, Eser Yenenler saçı protez mi? Eser Yenenler saç mı ektirdi? Eser Yenenler saçını ektirdi mi? Detaylar haberimizde...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ KİM?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının merakla beklenen bölümü seyiricisiyle buluştu. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye bu sene de yılbaşı akşamı ekranlara geldi.

ESER YENENLER SAÇI PROTEZ Mİ?

O Ses Türkiye Yılbaşı programına Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler ile katıldı. Eser Yenenler'in Murat Boz'a "Saç ektirmeye gelen turistler gibiyiz" sözünü söylemesi üzerine Eser Yenenler saçı protez mi? sorusu araştırılmaya başlandı.

O SES TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER?