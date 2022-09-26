Yerli ve yabancı yaya makalesi yayınlanmış olan Prof. Karakaş, özellikle vergi sistemleri, özelleştirme ve kamu harcamaları konulu araştırma yayınlarını gerçekleştirmiştir. Peki, Eser Karakaş kimdir? Eser Karakaş kaç yaşında, nereli? Eser Karakaş hayatı ve biyografisi nedir?

1978 yılında lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını tamamladıktan sonra yardımcı doçent ardından da profesör oldu. Peki, Eser Karakaş kimdir? Eser Karakaş kaç yaşında, nereli? Eser Karakaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ESER KARAKAŞ KİMDİR?

Eser Karakaş, 18 Ekim 1953 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

1964 yılında moda ilkokulunu bitirdi. Ortaöğrenimini Özel St. Joseph Lisesinde tamamlayarak mezun oldu.

1978 yılında lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Ana Bilim Dalı'nda İktisat alanında 1980 yılında yüksek lisansını yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Maliye Anabilim Dalı'nda doktorasını yaptı. 1987'den 1990 yılına kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yardımcı doçent, 1990'da doçent ve 1996 yılında da profesör oldu.

1993-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde bölüm başkan yardımcılığı ve 1996-1999 yılları arasında Maliye anabilim dalı başkanlığı yapmıştır.

Ve yine aynı tarihler arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

1999-2003 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.

2003 – 2007 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesinde rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi AB İlişkileri Bölüm Başkanlığı görevi de yaptı.

Yerli ve yabancı yaya makalesi yayınlanmış olan Prof. Karakaş, özellikle vergi sistemleri, özelleştirme ve kamu harcamaları konulu araştırma yayınlarını gerçekleştirmiştir.

Ayrıca Ankara merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (U. S. A. K. ) tarafından yayınlanmakta olan Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi'nin (UHP) Yazı Kurulu üyesidir.

Eser Karakaş şu anda yazılarını Star Gazetesi bünyesinde okuyucuları ile paylaşmaktadır. Eser Karakaş, stargazete.com'da yazılar yazmaktadır. 12 Kasım 2013 tarihli yazısında diye başlayan yazının da sahibidir.

Eser Karakaş, uluslararası hukuk profesörü Prof. Dr. Işıl Karakaş ile evlidir. Bir kızı vardır.

Kitapları :

Normalleşme Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye

Sivil Siyaset Küresel Ekonomi

Barış Köprüleri Dünyaya Açılan Türk Okulları, (İlber Ortaylı ve Toktamış Ateş ile ortak)