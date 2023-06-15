Eser Eyüboğlu kimdir? Eser Eyüboğlu hayatı ve biyografisi! Eser Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Eser Eyüboğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Eser Eyüboğlu hakkında merak edilenler. Eser Eyüboğlu hayatı ve biyografisi. Eser Eyüboğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Eser Eyüboğlu merak konusu oldu. İşte Eser Eyüboğlu hakkında merak edilen Eser Eyüboğlu kimdir, Eser Eyüboğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ESER EYÜBOĞLU KİMDİR?





Doğum tarihi: 18 Mayıs 1984 (39 yıl yaşında)

Trabzon

Eser Eyüboğlu aslen Trabzon'ludur. Ancak bir çok kaynakta da belirtildiği üzere Bursa doğumludur. Ezgi Eyüboğlu isminde bir kız kardeşi vardır. Kız kardeşi Ezgi Eyüboğlu ile birlikte 2018 yılında Elif Dedim isimli eseri seslendirmiştir. Annesi ise Türk Halk Müziği denilince ilk aklan gelen isimlerden olan Esma Eyüboğlu'dur.

1984, Bursa doğumlu. Bilkent Üniversitesi mezunu. Sektöre ilk girişi bir program ile olmuştur. Benzemez Kimse Sana" programına yarışmacı olarak katılmış ve başarılı performansı ile kendini göstermiştir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Gönül Dağı (Selami, TV Dizisi 2020)

Ege'nin Hamsisi (Dursun, TV Dizisi 2018)

Şevkat Yerimdar (İsmail Veremoğlu, TV Dizisi 2017)

Cingöz Recai (Fikret, Sinema Filmi 2017)

Beceriksiz Katil (TV Filmi 2017)

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Kadir, Sinema Filmi 2016)

Kalp Hırsızı (Kemal, TV Dizisi 2014)

Oflu Hoca'nın Şifresi (Kadir, Sinema Filmi 2014)

Mandıra Filozofu (Şükrü, Sinema Filmi 2014)

Düşman Kardeşler (TV Dizisi 2012)