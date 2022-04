Esenyurtlular iftar sofrasında buluştu

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Akçaburgaz Mahallesi'nde düzenlediği iftar programı ile yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Ramazan'ın bereketinin ve huzurunun paylaşıldığı iftar sofrasında, Esenyurt Belediye Başkan Kemal Deniz Bozkurt da orucunu Esenyurtlularla birlikte açtı.

Pandemi nedeniyle iki yıldır kurulamayan iftar sofraları Esenyurt'ta yeniden kurulmaya başlandı. Esenyurt Belediyesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının dördüncü gününde Akçaburgaz Mahallesi'nde iftar yemeği verdi. Paylaşmanın öneminin hissedildiği iftar sofrasına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Veysel Bal ve Hayrettin Babahan, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP İlçe Yönetimi, Akçaburgaz Mahalle Muhtarı Ferhat Beşre ve yüzlerce vatandaş katıldı. İftar buluşmasında tasavvuf müziği dinletisi ile Ramazan'ın özlenen atmosferi yaşatıldı.

"Her zaman yanınızda olacağımızı unutmayın"

Vatandaşlar ile birlikte Ramazan ayının huzurunu paylaşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Her şey gönlünüzce olsun. Her zaman ama her zaman yanınızda olacağımızı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.