Esenyurtlu öğrenciler hem öğrendiler hem kaynaştılar

Esenyurtlu öğrenciler hem öğrendiler hem kaynaştıla Esenyurt Belediyesi'nin çocuklar arasında uyumu geliştirmek amacıyla düzenlediği 'Sanatla Öğreniyorum' projesinde, minikler hem resim tekniklerini öğrendi hem de birlikte hareket edebilme becerisi kazandı.

Esenyurtlu öğrenciler hem öğrendiler hem kaynaştıla

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin çocuklar arasında uyumu geliştirmek amacıyla düzenlediği 'Sanatla Öğreniyorum' projesinde, minikler hem resim tekniklerini öğrendi hem de birlikte hareket edebilme becerisi kazandı.

Sanatla çocukları bütünleştirmek amacıyla birçok çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ile ortaklaşa 'Sanatla Öğreniyorum' projesi düzenledi. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte 8-14 yaş aralığındaki çocuklar, beş hafta boyunca alanında uzman hocalardan yağlı boyama ve ebru sanatı dersleri aldı. Çocuklar arasında uyumu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ve göçmen çocukların da yer aldığı projede minikler, resim tekniklerini öğrenmenin yanı sıra üretirken hayal kurma, birlikte hareket edebilme gibi beceriler de kazandı. Çocukların tasarladığı el emeği tablolar ve resimler Çocuk Şenliği'nde sergilenecek.

"Bu bir uyum çalışması"

Etkinliğin bir uyum çalışması olduğunu söyleyen Uzman Sosyolog Nihal Batuk, "Çocuklarımızla, ünlü ressamların ilham veren hayat hikayelerini, resim tekniklerini birlikte öğreniyoruz. Sınıfımızda yerli çocuklar olduğu gibi göçmen çocuklar da var. Bu aynı zamanda bir uyum çalışması. Önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmaları, Çocuk Şenliği'nde sergileyeceğiz" dedi.

"Güzel etkinlikler yaptık"

Ebru sanatının çocukların hayal gücünü geliştirdiğini ifade eden İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Eğitimcisi Eda Semahat Şanlı şöyle konuştu: "Ebru sanatı renkli olduğu için de çocuklara göredir. 4 haftadır burada gayet güzel etkinlikler yaptık. Her şey güzeldi."