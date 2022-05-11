Esenyurtlu minikler, hayvanların yaşadığı bakımevini ziyaret etti: Çocuklar hayvanları elleriyle besledi

İSTANBUL Esenyurt Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla can dostlarının yaşadığı bakımevine gezi düzenledi. Barınakta bulunan birçok hayvanı elleriyle besleyen çocuklar, çalınan müzikler eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi.

Esenyurt Belediyesi, hayvan sevgisini kazandırmak için ilçedeki ilkokullarda eğitim gören çocukları Geçici Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ağırladı. Servislerle okullarından alınan minik ziyaretçiler; kedi, köpek, keçi, tavuk, kuş ve tavşan gibi barınakta bulunan birçok hayvanı elleriyle besledi. Çocuklar, çalınan müzikler eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi.

"Cennet gibi bir yere geldik"

Geziden çok memnun kaldığını belirten Buğlem, "Bugün arkadaşlarımla birlikte cennet gibi bir yere geldik. Hayatımda ilk defa bu kadar kedinin ve köpeğin olduğu bir yer gördüm. Arkadaşlarımla beraber parkta oynadık, halay çektik, köpekleri kucağımıza aldık, kedileri sevdik. Çok eğlendik" dedi. Hayvanları bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Muhammed Taha ise "Köpekleri severken kendimi çok iyi hissettim" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Genel