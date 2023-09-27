27 Eylül günü İstanbul'un Esenyurt semtinde çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi. Yangının neden çıktığı ve son durumu ise merak ediliyor. Peki, Esenyurt yangın mı çıktı? Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta neden yangın çıktı, söndürüldü mü?

Esenyurt yangın mı çıktı? Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta neden yangın çıktı, söndürüldü mü?

Esenyurt' 27 Eylül günü öğlen saatlerinde yangın meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar ise endişelendi. Yangının sebebi merak edilirken arama motorlarında Esenyurt yangın mı çıktı? Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta neden yangın çıktı, söndürüldü mü? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

ESENYURT YANGIN MI ÇIKTI, NEDEN?

27 Eylül günü Esenyurt'ta bir binanın çatısında yangın meydana geldi. Yangının sebebi henüz bilinmiyorken yangına müdahale devam ediyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...