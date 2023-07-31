Esenyurt tekel saldırısını yapanlar kimler, tüm şüpheliler yakalandı mı? 30-31 Temmuz 2023 Esenyurt tekel bayi zanlıları yakalandı mı, hapse girdi mi?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan iki kişi daha yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, böylelikle olaya ilişkin şüphelilerin tamamının gözaltına alındığını söyledi. Peki, Esenyurt tekel saldırısındaki tüm şüpheliler yakalandı mı? 30-31 Temmuz 2023 Esenyurt tekel bayi zanlıları yakalandı mı, hapse mi girdi? İşte detaylar...

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın tüm şüphelileri gözaltına alındı. Bunun ardından vatandaşlar tüm şüphelilerin isimlerini ve kim olduklarını merak etti. Peki, Esenyurt tekel saldırısını yapanlar kimler, tüm şüpheliler yakalandı mı? 30-31 Temmuz 2023 Esenyurt tekel bayi zanlıları yakalandı mı, hapse mi girdi, kaç yıl ceza aldılar, mahkemeleri oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...

ESENYURT TEKEL SALDIRISINI YAPANLAR YAKALANDI MI 2023?

İstanbul Esenyurt'ta bir tekel dükkanında 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 kişi daha yakalandı. Toplamda gözaltı sayısı 4'ye çıkarken, böylece olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

ESENYURT TEKEL BAYİ SALDIRISI YAPANLAR KİMLER, GÖZALTINA ALINDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden T.Ö. ve A.Ö. de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö. de yakalandı.

"OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMAK İÇİNBOŞA ÇABALAMAYIN"

Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında. Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan 35 bin 368 hesap arasından 9 bin 220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5 bin 136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2 bin 898'inin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik. Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz, toplum düzenini bozanları ve suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır. Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir"

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden M.Ö'yü gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DE SABAH SAATLERİNDE YAKALANDI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya silahlı kavgaya karışan bir kişinin daha yakalandığını bildirmişti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."

TARTIŞMANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulundu. İşletmede yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet mermi ele geçirildi. Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'ın cenazelerinin dün Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildiği öğrenildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor. Başsavcılık bu kapsamda, olayla ilgili hazırlık soruşturması tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirilmesini talep etti. Söz konusu talebi değerlendiren Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği, bahsi geçen olayla ilgili hazırlık soruşturması sonuçlanıncaya kadar kamu güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla yazılı, görsel ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada, sosyal medya ile her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yasaklanmasına hükmetti.