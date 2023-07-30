Her şey yaptığı paylaşım sonrası yaşanmıştı! Tekel saldırısında evladını kaybeden acılı baba, sessizliğini bozdu

Esenyurt'taki tekel saldırısında öldürülen iki kişiden biri olan Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, sessizliğini bozdu. Çocuğunu öldüren kişilere 500-600 bin lira borcu olduğunu söyleyen Erzen, sosyal medya paylaşımında küfretmediğini belirterek, "Çocuğumu ve arkadaşını nasıl öldürdüler halen aklım ermiyor. Çocuğumu öldüren ve gözaltına alınan kişilerle bir gün önce karşılaştım. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davrandı." ifadelerini kullandı.

Esenyurt'taki tekel saldırında hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen sessizliğini bozdu. Çocuğunu öldüren kişilere 500-600 bin lira borcu olduğunu söyleyen Erzen, küfür iddialarını da yalanlayarak, "Çocuğumu ve arkadaşını nasıl öldürdüler halen aklım ermiyor. Çocuğumu öldüren ve gözaltına alınan kişilerle bir gün önce karşılaştım. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davrandı." dedi.

TEKEL SALDIRISINDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Esenyurt'ta dün kan donduran bir cinayet işlendi. Bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır yaşamını yitirdi. Olayın ardından şüphelilerden M.Ö. gözaltına alınırken, diğer 3 ismi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

CİNAYETİN NEDENİ ALACAK VERECEK MESELESİ

Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. Saldırganlar, alacaklı oldukları baba Cantürk Erzen'den borcun ödenmesini istedi. Zanlılar paralarını alamayınca durumu mahkemeye taşıyıp icra takibi başlattı. İddiaya göre Cantürk Erzen öfkelenince Whatsapp'dan küfürlü bir durum paylaştı. Baba Erzen'i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, ardından korkunç cinayeti işledi.

BABA ERZEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Olaydan sonra gözlerin çevrildiği Cantürk Erzen sessizliğini bozdu. Halk Tv'den Dinçer Gökçe'ye konuşan Erzen, hala şokta olduğunu söyledi. Hem saldırının gerçekleştiği büfenin hem de Erzen Yapı İnşaat şirketinin sahibi olan Cantürk Erzen, "Ben halen şoktayım. Çocuğumun ve arkadaşının öldürüldüğünü yeni idrak ediyorum" ifadelerini kullandı.

"20 YILDIR BİRBİRİMİZİ TANIRIZ"

Erzen, "20 yıldır birbirimizi tanırız. Neredeyse aynı mahallenin insanlarıyız. Onlar da inşaat işleri yapıyor. Biz de inşaat işi ile uğraşıyoruz. Bir süre önce, oğlum Mehmet ile, baskına gelenlerden, Samet olarak bildiğimiz Murat arasında bir gerginlik olmuştu. Benim de olduğum bir anda o olay olmuştu. Murat Özer ayağından yaralanmıştı. Ancak daha sonra bu olay kapandı" dedi.

"ÖLDÜRECEKLERİ AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Erzen, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "O akşamı, yani olaydan kısa süre önce bu kişiler beni birkaç kez aradı. Onlardan biri ile konuştum da. Ancak büfeye gidip çocuğumu ve arkadaşını öldürecekleri aklımın ucundan geçmezdi. O gün, bana ve çocuklarıma yönelik bir icra takibi yazısı ulaştı bana. Ben de duruma tepki gösterdim. Verdiğim tepkide de küfür veya hakaret yoktu. Biz borçtan kaçan insanlar değiliz demiştim."

"500-600 BİN LİRA BORCUM VARDI"

Baba Erzen, aldığı inşaat demiri nedeni ile Murat Özer'e 500-600 bin liralık bir borcunun olduğunu söyleyerek, "Kimin kime borcu yok bugün. Her esnaf sıkıntıya girer. Bu çocukların öldürülmesi mi gerekiyordu?" dedi.

"OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE İKİSİYLE DE KARŞILAŞTIM"

Erzen, şu şekilde konuştu: "Bakın bu olaydan bir gün önce Beylikdüzü'ndeki bir cafede ben Tarık Özer'le karşılaştım. Birbirimiz ile konuşmadık ama gördüm. Ve bu kişi o gece çocuğumu ve arkadaşını öldürüyor. Yine, dün Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğimde orada Murat Özer'le karşılaştım. Bana, 'nasıl böyle bir şey oldu' dedi. Yani olaydan hiç haberi yokmuş gibi davrandı. Daha sonra polisler tekrar bu kişiyi çağırdı."