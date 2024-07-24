Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası! Kazada yaralanan oldu mu? Trafik durdu mu, ne oldu?

Esenyurt'ta meydana gelen kazanın detayları merak ediliyor. Esenyurt'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar, o bölgede trafik olup olmadığını araştırıyor. Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Peki, Kazada yaralanan oldu mu? Trafik durdu mu, ne oldu?

ESENYURT'TA NE OLDU?

Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç birbirine çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi yaralandı. Kaza yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

KAZADA YARALANAN OLDU MU?

Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Edirne istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil ile 3 minibüs karıştı. Kazanın ardından yolun Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.