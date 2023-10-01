Esenyurt'ta Yol Çalışması Sonrası Oluşan Çukurda Araç Hasar Gördü
Esenyurt'ta yol çalışması sonrası üzerine toprak dökülerek kapatılan çukur yağmur suyuyla doldu. Bir araç sürücüsü çukura girerek maddi hasar meydana getirdi.
ESENYURT'ta iddiaya göre, yol çalışması sonrasında üzerine toprak dökülerek kapatılan çukur yağmur suyuyla doldu. Otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada su dolu çukura girdi; araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi 1297. sokakta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yol çalışması nedeniyle açılan çukurun üzeri toprakla kapatıldı. Oluşan çukur yağmur suyuyla doldu.34 HGY 076 plakalı otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada su birikintisinden geçmek isterken, su dolu çukura girdi. Ön tekerlekleri çukura giren otomobilde maddi hasar meydana geldi. Aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.