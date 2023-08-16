Esenyurt'ta Ticari Taksiye Çarpan Otomobilin Sürücüsü Kaçtı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Haramidere bağlantı yolunda meydana gelen kazada bir otomobil, ticari taksiye çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı ve kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Haramidere bağlantı yolunda, bir otomobilin ticari taksiye çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt Haramidere bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 S 8533 plakalı araç sürücüsü bilinmeyen, Ferhat B. kontrolündeki 34 THB 17 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Kaza sonrası taksi, bariyere çarparak durabilirken çarpan otomobil ise olay yerinden kaçtı. Sürücü Ferhat B. kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki arkadaşı Mustafa Ç. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Ç., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerine dubalar koyarak önlem aldı. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik yoğunluğu normale döndü. Kazada çarpıp kaçan aracın düşen plakası olay yerinde bulunurken ekiplerin kaçan şahsı yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL