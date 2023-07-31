Esenyurt'ta tekel saldırısının şüphelisi yakalanmamak için saç ve sakalını kesmiş

İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi saldırısında 2 kişinin daha yakalanmasıyla birlikte 4 şüphelinin tamamı gözaltına alınırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki bir ayrıntı dikkat çekti. İki kişinin katili olan T.Ö.'nün yakalanmamak için kılık değiştirerek saç ve sakal tıraşı olduğu görüldü.

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı tekel bayisi saldırısında yeni gelişme yaşandı. Olayın şüphelilerinden T.Ö. ve A.Ö. de yakalandı.

YAKALANMAMAK İÇİN TIRAŞ OLMUŞ

Operasyonun detaylarını Twitter hesabından paylaşan Ali Yerlikaya, olaya ilişkin tüm şüphelilerin yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği videodaki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Videoda, tekel bayisinde iki kişiye kurşun yağdıran T.Ö.'nün yakalanmamak için kılık değiştirerek saç-sakal tıraşı olduğu görüldü.

KAÇMALARINA YARDIM EDEN 4 KİŞİ DE YAKALANDI

Öte yandan polis, şüphelilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen Hüsamettin A., Vedat E., Erdal A. ve Ercan T.'yi de baskınla gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, bir pompalı tüfek ve 50 mermi ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

HUSUMET ESKİYE DAYANIYOR

Bu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.