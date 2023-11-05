Esenyurt'ta Tehlikeli Manevralar Yapan Sürücü Kameraya Yansıdı

Olay, dün akşam saat 21.40 sıralarında, Esenyurt Saadetdere D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsü, arkasındaki otomobile yol vermemek için inat etti. Arkadaki otomobilin sollama yapmasına izin vermeyen sürücü, otomobiliyle tehliketli manevralar yaparak trafiği tehlikeye soktu. Arkadan ilerleyen sürücü daha sonra yan yola bağlanarak yoluna devam etti. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil