Esenyurt'ta Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri, çeşitli programlarla devam ediyor. Esenyurtlular dün akşam Eski Belediye Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte tasavvuf müziği dinletisi ile Ramazan'ın manevi iklimine ortak oldu. Etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşlarla sohbet edip tek tek sorunlar ve isteklerini dinledi.

Esenyurt Belediyesi, düzenlediği Ramazan etkinliklerinin dördüncü gününde de yüzlerce vatandaşı manevi bir iklimde buluşturdu. Eski Belediye Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte Esenyurtlular; sandalye kapmaca yarışmasına katılarak eğlenceli anlar yaşadı, Masalcı Nine ve Katip Zenne gösterisini izleyerek eski Ramazanları anımsadı, tasavvuf müziği dinletisi ile de Ramazan'ın huzurunu paylaştı. Çocuklar, onlara ayrılan park alanında gönüllerince oynamanın yanı sıra kurulan stantlar ile belediye bünyesindeki spor kurslarına ön kayıt yaptırma fırsatı da buldu.

Başkan Bozkurt vatandaşları tek tek dinledi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatı üzerine ile Eski Belediye Bahçesi Ramazan'a özel etkinlik alanına dönüştürüldü. Burada vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Bozkurt, Yardımcısı Cemal Güneysu ile birlikte Ramazan Çarşısı'ndaki stantları da tek tek ziyaret etti. Kurulan Ramazan Çarşısı'nda, belediye bünyesindeki EMEĞİM kursiyerlerinin ve Güçlü Kadınlar Kooperatifi'nin ürettiği el emeği ürünler sergilendi. Özellikle el sanatları alanında, Heykel ve Ebru sanatı standına gösterilen ilgi yoğundu. Ayrıca belediye bünyesinde bulunan çeşitli kurslara katılım sağlamak isteyen ve iş arayan vatandaşlar için de EMEĞİM ile ESBİM stantlarında vatandaşlara bilgi verildi. Etkinlikte vatandaşlara ikram edilen Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti, pamuk şeker, mısır, lokma tatlısı ile tüm Esenyurtlulara 'Eski Ramazanlar' yaşatıldı.

Öte yandan etkinlik alanına gelemeyen vatandaşların da Ramazan'ın manevi iklimine ortak olabilmesi adına tasavvuf müziği dinletisi Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.

Eski Belediye Bahçesi'nde devam eden etkinlikler kapsamında bugünkü program saat 21.00'de, Hacivat Karagöz Gölge Oyunu ve İllüzyon Gösterisi ile başlayıp, saat 21.30'da Zihni Göktay, Anlatı-Meddah gösterisi ile devam edecek.