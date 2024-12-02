Esenyurt'ta polisi vuran şahıs kim, adı ne, yakalandı mı?

İstanbul Esenyurt'ta bir ihbar üzerine kendisini yakalamaya gelen polisleri yaraladıktan sonra yanındaki çocuğu ve kendini silahla vuran şüphelinin olay öncesi güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Esenyurt'ta polisi vuran şahıs kim, adı ne, yakalandı mı?

ESENYURT'TA POLİSİ VURAN ŞAHIS KİM?

Esenyurt'ta çocuk istismarı ihbarı üzerine polis ekipleri bir adrese operasyon düzenlemişti. Polisleri gören şüpheli M.Ö., polis memurunu silahla vurarak yaraladıktan sonra yanındaki çocuğu ve kendisini de vurmuştu. Çocuk ve M.Ö. hayatını kaybetmişti. Polisin olayla olayla ilgili incelemesi sürüyor. Öte yandan, M.Ö. ve yanındaki çocuğun marketten çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin çocukla birlikte sigara ve çakmak aldıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli M.Ö. etkisiz hale getirildi.

Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.