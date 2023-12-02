Esenyurt Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği yemek ve sahne gösterilerinin de olduğu programda özel bireyler aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Esenyurt'ta Özel bireyler doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği yemek ve sahne gösterilerinin de olduğu programda özel bireyler aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Esenyurt Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir program düzenledi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik belediye bünyesindeki halk oyunu ekibinin muhteşem gösterisiyle başladı. Ardından Engelsiz Sanat Atölyesi müzik grubu izleyenlere coşku dolu anlar yaşatırken müzik öğretmenlerinin sahne gösterisi ise keyifli anlara sahne oldu. Şiir yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek Avrupa üçüncüsü olan özel birey Yunus Kara'nın programda okuduğu "Asıl En Büyük Engel Sevgisizliktir" şiiri büyük alkış topladı.

"Belediyeler olarak da sizlere borçluyuz"

Sahnede konuşma yapan Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, "Devlet ve belediyeler topyekün size borçludur. Sizler alacaklısınız. Kent yaşamında en çok sorunları sizler yaşıyorsunuz. Ama buna rağmen çok güzel başarı hikayelerinizin olduğunu da biliyorum. Bir kent kurgulanırken sizlerin de yaşayabileceği sorunlar göz önüne alınmalı. Belediyeler olarak da sizlere borçluyuz. Bu güçlüklere rağmen gösterdiğiniz çabaya teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok kıymetliydi bizler için"

Böyle bir günde hatırlandıkları için mutluluğunu dile getiren özel birey babası Serafin Balıkçı, "Çok memnun kaldık. Çok kıymetliydi bizler için. Böyle bir günde bizi unutmayıp davet ettiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hiçbir çocuğumuz bakıma muhtaç kalmaz. Kendi ayakları üzerinde durmayı başarır" diye belirtirken özel birey Simge Mercan ise şunları söyledi: "Program çok güzel, mutlu oldum. Böyle güzel şeyleri hep bekleriz"