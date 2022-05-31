Esenyurt'ta ne oldu? VALİ YERLİKAYA BÖLGEYE GELDİ! Esenyurt neden gündem oldu? - Haberler

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Esenyurt'ta ne oldu? VALİ YERLİKAYA BÖLGEYE GELDİ! Esenyurt neden gündem oldu?

Haberler.com - Gündem
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Esenyurt'un Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde bulunan camide, bir kişinin küçük yaştaki bir çocuğu istismar ettiği iddiası üzerine, mahalleli cami önünde toplandı. Başta Twitter olmak üzere sosyal medyada gündem olan olayın ardından vatandaşlar Esenyurt'ta ne oldu? Esenyurt neden gündem oldu sorularına yanıt aradı.

Esenyurt'ta olaylı gece! Esenyurt'un Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde bulunan camide, bir kişinin küçük yaştaki bir çocuğu istismar ettiği iddiası üzerine, mahalleli cami önünde toplandı. Başta Twitter olmak üzere sosyal medyada gündem olan olayın ardından vatandaşlar Esenyurt'ta ne oldu? Esenyurt neden gündem oldu sorularına yanıt aradı.

ESENYURT'TA NE OLDU?

Esenyurt'ta bulunan camide çocuğa yönelik istismar bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı. Şüpheliyi linç etmek isteyen öfkeli kalabalık ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kalabalığı sakinleştirmek için bölgeye gitti.

Esenyurt'ta ne oldu? VALİ YERLİKAYA BÖLGEYE GELDİ! Esenyurt neden gündem oldu?

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çevik kuvvet sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıyı cami önünde toplanan mahalleli linç etmek istedi.

Esenyurt'ta ne oldu? VALİ YERLİKAYA BÖLGEYE GELDİ! Esenyurt neden gündem oldu?

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada konuyla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

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