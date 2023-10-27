Emlakçının kurduğu tezgahı öğrenen kiracı, satırla dükkan bastı

İstanbul'da bir kiracı, emlakçının ev sahibini arayarak daha yüksek kira verecek birilerini bulduğunu ve kiracısını evden çıkarmasını söylemesi üzerine deliye döndü. Emlakçının ofisini basan kiracı, satırla adama saldırdı. Olayda iki kişi de yara alırken korku dolu anlar kamera ile kayıt altına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşadığı emlakçısıyla tartışan kiracı, emlakçıya sokak ortasında satırla saldırdı. Kavgada iki kişi de yaralanırken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

EMLAKÇININ OFİSİNİ BASTI

Dün saat 18.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iddiaya göre sokak üzerindeki sitede çalışan emlakçı, ev sahiplerinden birini arayarak kiracılarını evden çıkarmalarını ve yüksek miktara ücret verecek başka kişilere kiralamalarını istedi. Olayla ilgili sinirlenen kiracı, emlakçının ofisine gittikten sonra ikili arasında tartışma çıktı.

SATIRLA SALDIRDI

Bir süre sonra tartışma büyürken eline satır alan şahıs, emlakçıya saldırmaya başladı. Taraflar arasında kavga sürerken çevredeki site sakinleri ikiliye güçlükle müdahale etti. Kavgada iki taraf da yaralanırken yaşanan o dehşet anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.