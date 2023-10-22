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Esenyurt'ta kira artışı tartışmasında ev sahibi kiracısını silahla vurarak yaraladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta bir gayrimenkul firmasının önünde kira artışı konusunu konuşmak için buluşan ev sahibi A.G. ile kiracısı U.Y arasında çıkan tartışmada A.G, U.Y'yi silahla yaraladı. A.G, polis ekiplerince Bağcılar'da gözaltına alındı ve tutuklandı.