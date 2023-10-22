Esenyurt'ta kira artışı tartışmasında ev sahibi kiracısını silahla vurarak yaraladı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta bir gayrimenkul firmasının önünde kira artışı konusunu konuşmak için buluşan ev sahibi A.G. ile kiracısı U.Y arasında çıkan tartışmada A.G, U.Y'yi silahla yaraladı. A.G, polis ekiplerince Bağcılar'da gözaltına alındı ve tutuklandı.
Esenyurt'ta kira artışı tartışmasında kiracısını silahla vurarak yaralayan ev sahibi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, 23 Eylül'de Yeşilkent Mahallesi'nde, kira artışı konusunu konuşmak için bir gayrimenkul firmasının önünde buluşan ev sahibi A.G. ile kiracısı U.Y arasında tartışma çıktı.
U.Y'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan A.G polis ekiplerince Bağcılar'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen A.G, tutuklandı.