Esenyurt'ta Kadınların El Emeği Ürünleri Sergilendi

Esenyurt Belediyesi bünyesindeki kurslarda eğitim alan kadınların ürettiği ürünler, düzenlenen sergide görücüye çıktı. Kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünleri inceleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kadınlara olan desteklerini her alanda sürdüreceklerini belirtti.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanması ve sanat alanında gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Esenyurtlu kadınların belediye bünyesindeki kültür merkezlerinde aldığı kurslarda ürettikleri el emeği ürünler sergiyle taçlandı. Marmara Park AVM Sergi Alanı'nda düzenlenen "Yıl Sonu El Sanatları Sergisi"nin açılışını yapan Başkan Bozkurt, ürünleri beğeniyle inceledi.

Sergi açılışında emektar kadınlara desteklerini sürdüreceklerini aktaran Başkan Bozkurt, şunları söyledi:

"Birçok hanımefendinin ve beyefendinin hayat güçlerini geliştirmeye, onların hayallerinin nakşedilmesine katkı sağlayan bu çalışmalarımız devam edecek. Korkmayacağız. Birbirimizden korkmayacağız. Bir arada duracağız. Hep beraber sorunlarımızla mücadele edeceğiz. Sorunlar bizden korkacak. Çok güzel ürünler üreteceğiz. Güzellikleri birbirimizle paylaşacağız, dertleşeceğiz. İyi günde, kötü günde birlikte olacağız ve böylelikle Allah'ın bize bahşettiği bu güzel yaşantıyı, mutlulukla, huzurla yaşayacağız inşallah. Esenyurt'u artık güzelliklerle anacağız, insanların mutlu olduğu bir şehre dönüştüreceğiz."

Ortaya çıkarttıkları ürünlerin ilgi görmesinden mutluluk duyduğunu vurgulayan kursiyer Günay Atasoy, şöyle konuştu:

"İnsan hiçbir şey bilmiyorken bir şeyler öğrenip, bunları sergileyip ve bunları satması inanılmaz mutluluk veriyor. El emeği, göz nuru ürünlerimizin değerlendirilmesi çok güzel. Belediyenin bize verdiği imkanlar ayrıca çok güzel. Bu yüzden Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkürlerimi iletiyorum."

Bir başka kursiyer Zeynep Bazna ise "Yaptığımız ürünlerin satılıp sunulması, çabalarımızın sonuçlanması bizi çok mutlu ediyor. Her şey daha güzel bir şekilde devam edecek" dedi.