Esenyurt'ta kadın emekleri kazanca dönüşüyor

İSTANBUL Esenyurt Belediyesi "Güçlü Kadınlar" projesi çerçevesinde ev hanımlarının ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürmeleri için Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde stant açıldı. Açılışa katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Kadınlara üretecek alanlar sunuyoruz" dedi.

Esenyurt Belediyesi, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde açılan stantlarda kadınlara el işi ürettikleri ürünleri satma imkanı sunuyor. 16 ürün standının bulunduğu alanda kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlamaları amaçlanıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un katılımıyla açılan merkezde kadınların ilgisi yoğundu. Açılışta konuşan Bozkurt," Bizler Anadolu coğrafyası çocuklarıyız. Kadınlarımızı ne kadar güçlü yaparsak geleceğe umutla bakan bir toplum oluşturmuş oluruz. Kadınları güçlü olan toplumlar geleceğe ümitle bakabilirler. Kadınlarımızı hem sosyal olarak hayata katılmalarını sağlamak hem de üretecek alan oluşturmak" diye konuştu.