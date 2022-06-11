Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü Baygın halde yerde yatan hastayı kabul etmeyip hastane önünde beklettiler Esenyurt'ta dün gece saatlerinde baygın bir şekilde hastane kapısında bekleyen yabancı uyruklu hasta, "yer yok" denilerek hastaneye alınmadı. Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü Baygın halde yerde yatan hastayı kabul etmeyip hastane önünde beklettiler İSTANBUL - Esenyurt'ta dün gece saatlerinde baygın bir şekilde hastane kapısında bekleyen yabancı uyruklu hasta, "yer yok" denilerek hastaneye alınmadı. Vatandaşlar olaya tepki gösterirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün gece Esenyurt'ta bir özel hastanenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, hastane kapısına yarı baygın bir şekilde giden Afrika uyruklu şahıs, tedavi olmak için saatlerce bekledi. Hastane ise iddiaya göre 'yerimiz yok' diyerek kapısı önünde baygın şekilde bekletti. İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Genel Esenyurt Genel Haberler

Haberler ›› genel ›› Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.