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Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne?

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Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı. Esenyurt'ta çıkan yangın söndürüldü mü ve son durum nedir merak ediliyor. Esenyurt'ta hangi fabrikada yangın çıktı ve Esenyurt'ta nasıl yangın çıktığı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne?

Esenyurt'ta fabrikada çıkan yangın sonrasında birçok kişi, " Esenyurt'ta hangi fabrikada yangın çıktı ve Esenyurt'ta nerede yangın çıktı?" sorularına yanıt arıyor. Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne?Esenyurt yangında ölen veya yaralanan var mı? Detaylar haberimizdedir...

ESENYURT'TA FABRİKADA YANGIN ÇIKTI

Esenyurt'ta, tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde 10 bin metrekare üzerine kurulu 3 katlı tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne?

ESENYURT'TA FABRİKADA ÇIKAN YANGINDA SON DURUM NE?

Yangın nedeniyle fabrikada ve çevre fabrikalarda çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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