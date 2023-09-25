Esenyurt'ta Evde Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir evde uyuşturucu madde üretimi yapıldığını tespit etti. Evde yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı ve birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.