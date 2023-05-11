Esenyurt'ta engelli gençler için asker eğlencesi düzenlendi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, askere gitmek isteyen özel gençler için temsili asker eğlencesi düzenledi. Özel gençlerin sahne aldığı geceye katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, asker adaylarının ellerine kına yaktı.

Askere gitmek isteyen özel gençler, Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği temsili asker eğlencesinde aileleriyle birlikte duygu dolu anlar yaşadı. Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen asker eğlencesi, belediye personellerinin sahnede İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumasıyla başladı. Engelsiz Sanat Derneği Çocuk Dans Grubu'nun performansı ve Esenyurt Belediyesi Engelsiz Sanat Atölyesi kursiyerlerinin müzik dinletisi ile devam eden programda coşku dolu anlar yaşandı. Geceye katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, asker adaylarının ellerine kına yaktı. İBB müzik eğitmenlerinin sahne aldığı eğlencede Başkan Bozkurt, asker adayları ve aileleriyle birlikte dans etti. Esenyurt'un özel kınalı kuzuları haftaya vatani görevlerini yapmak üzere bir günlüğüne askere uğurlanacak.

"Rahat nefes alacağınız olanakları bulacaksınız"

Özel bireylerle ilgili ilçede gerçekleştirecekleri yeni çalışmalara da değinen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Allah sizin yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Özel çocukların ailelerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah sizi korusun. Neler hissettiğinizi ben biliyorum. Biz de kuracağımız tesislerle, önümüzdeki yıllarda sizin çocuklarınıza yardımcı olmanızın yolunu açacağız. Artık Esenyurt Belediyesi toparlandı, bundan sonra daha çok yatırım yapacak. Geçmişin hezimetinden kurtuluyoruz. Bir Geriatri merkezimiz var. Orası devreye girince, sizin de zaman zaman etkinlik yapabileceğiniz, rahat nefes alacağınız olanakları orada bulacaksınız. Biz hep beraber güzel bir aileyiz, Esenyurtluyuz. Askerlerimize kendimizi emanet ediyorum" dedi.