Esenyurt'ta Emlakçı Komşusuna Satırla Saldırı
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Esenyurt'ta bir kişi, emlakçı komşusuyla yaşadığı tartışmanın ardından satırla saldırarak ağır yaraladı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Esenyurt'ta bir kişi emlakçı komşusunu satırla ağır yaraladı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2013. Sokak'ta Ergin Bayram (28), aynı sitede emlakçılık yapan Orhan Kaplan ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle olay yerinden ayrılıp satırla dönen genç, Kaplan'ı kafasından yaraladı.
Kavgayı çevredekiler ayırırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin ise kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.