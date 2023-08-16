Esenyurt'ta bir otomobilin çarpması sonucu taksideki bir kişi ağır yaralandı

Avcılar Haramidere bağlantı yolunda meydana gelen kazada, bir otomobilin çarpması sonucu takside bulunan bir kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.